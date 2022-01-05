Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı konutunun kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Konuta geçen Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi, saat 14.05'te başladı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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