Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Devlet Bahçeli'nin Beysukent'teki evine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile yaklaşık 50 dakika görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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