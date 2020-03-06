Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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