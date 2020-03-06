Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

06.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , MHP Genel Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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