Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

06.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:03

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alınmıştır" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA