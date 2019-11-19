Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
19.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından Bahçeli ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü