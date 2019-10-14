Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.10.2019 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Görüntü dökümü:-----------------
-Erdoğan'ın telefonla konuşması
- İstanbul
Kaynak: DHA