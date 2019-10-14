Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

14.10.2019 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın telefonla konuşması

Kaynak: DHA

- İstanbul