Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.10.2019 16:13
Cumhurbaşkanı erdoğan, mhp lideri bahçeli ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan, Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu. 

Görüntü dökümü:

-----------------

-Erdoğan'ın telefonla konuşması


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et