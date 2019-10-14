14.10.2019 16:04

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bahçeli'ye geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA