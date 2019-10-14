Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bahçeli'ye geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.