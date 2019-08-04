Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."
Kaynak: AA
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