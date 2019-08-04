Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."
Kaynak: AA
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