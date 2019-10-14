Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.

14.10.2019 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.

Kaynak: AA
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