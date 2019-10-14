Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi aradı
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
14.10.2019 16:50
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda Devlet Bahçeli ile konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
Kaynak: AA