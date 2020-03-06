Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

06.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA