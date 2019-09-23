Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

23.09.2019 20:20

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

BAHÇELİ'YE NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Kaynak: AA