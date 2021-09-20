Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Aksu ve Kalaycı'yı kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı'yı kabul etti.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Kalaycı'yı kabul etti.

Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi'nin açılışının ardından Aksu, Kalaycı ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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