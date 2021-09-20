Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışına katılan MHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Aksu ile Mustafa Kalaycı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır'ı kabul etti.