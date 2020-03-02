Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."
02.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."
Kaynak: AA