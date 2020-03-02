Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."

02.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan: "Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız."

Kaynak: AA

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