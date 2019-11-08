Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı
Salondan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.
08.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:08
Salondan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı