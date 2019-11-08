Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı

Salondan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

08.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gösteri Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılarak konuşma yaptı
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