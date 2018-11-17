Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Töreninde Vatandaşlara Gül Dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Töreninde Vatandaşlara Gül Dağıttı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara gül dağıtması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Töreninde Vatandaşlara Gül Dağıttı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara gül dağıtması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.

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