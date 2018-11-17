Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Töreninde Vatandaşlara Gül Dağıttı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara gül dağıtması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara gül dağıtması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katıldı.