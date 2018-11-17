Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-İ Nebi Haftası Açılışı'nda Konuştu-1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum"

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız. 16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

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-Erdoğan'ın konuşması

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