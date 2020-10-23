Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan polis baskını kınadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan polis baskını kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı