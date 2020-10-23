Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı

23.10.2020 21:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan polis baskını kınadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan polis baskını kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

'MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Derviş Zaim Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Metin Oktay Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını kınadı - Berlin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 22:09:50. #1.15#
title