Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla bayramlaştı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.
02.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA