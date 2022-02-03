Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı

Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısına katıldı.

Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısına katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya, Haber

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