Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısına katıldı.
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısına katıldı.