CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN CAZİBESİ DAHA DA ARTACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada eğitime ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Gelecek dönemde eğitim ve kültürün önceliklerinin ilk sıralarında yer alacağının altını çizen Erdoğan, "Bu çerçevede eğitim ve öğretim alanında maziden atiye köprü kuran, yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şürası'nı topladık. Çok geniş katılımın sağlandığı şürada çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar; eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir. " sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi kurma sözü verdiklerini anımsatarak şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu doğrultuda gerekli çalışmaları tamamladılar. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir. Diğer taraftan 3308 sayılı Meslek Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidiyoruz. Bunlardan ilkiyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretin üçte biri tutarındaki aylığın devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. İkincisiyle de mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır. Amacımız: Hiçbir sektörde hiçbir firmamızın 'Aradığım elemanı bulamıyorum. ' diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır. " Bu adımların faydasını şimdiden görmeye başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Mesela, mesleki eğitimdeki döner sermayelerin üretim kapasitesi yüzde 63 artışla 700 milyon liraya ulaştı. Buradan elde edilen gelirlerden meslek lisesi öğrencilerimiz 42 milyon lira, öğretmenlerimiz de 102 milyon lira pay aldılar. İnşallah önümüzdeki yıl meslek liselerimizin üretim kapasitesini 1, 5 milyar liraya çıkartmayı ve böylece meslek lisesi öğrencilerimizin tamamının bu imkandan faydalanmasını hedefliyoruz. " dedi. Erdoğan, meslek liselerinde üretilen ürünlerden birinin de "Hızlı antijen kiti" olduğunu, sonucu 15 dakikada belli olan bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda uygulamaya sokulacağını bildirdi. Okulların tamamında "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi başlattıklarını, bu kapsamda 1, 5 ay gibi kısa sürede 13 bin 500 kütüphaneyi okullara kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, bu ayın sonunda projenin tamamlanacağını ve kütüphanesiz okulun kalmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların doğal gaz dönüşüm taleplerinin hepsini karşıladıklarını dile getirdi. "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz" Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. " bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; eğitimdeki okul, öğretmen ve sistem eksikliklerini büyük ölçüde giderdikleri için bundan sonra enerjilerini kalitenin yükseltilmesine vereceklerini aktardı.

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