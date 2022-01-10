Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...
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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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