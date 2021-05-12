Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
Son dakika... İsrail polisi Mescid-i Aksa'da itikaftaki Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı
İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:57:55. #1.14#

title