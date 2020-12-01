Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi kabul etti
01.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz