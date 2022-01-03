Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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