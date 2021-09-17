Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." ifadesini kullandı.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)