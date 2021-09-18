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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, akşam gençlerle de buluştu Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada gençlere 'Bana herşey seni hatırlatıyor' şarkısı söyleyen Erdoğan, büyük beğeni aldı Mersin'de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Mersin'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, akşam gençlerle de buluştu

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada gençlere 'Bana herşey seni hatırlatıyor' şarkısı söyleyen Erdoğan, büyük beğeni aldı

MERSİN - Mersin'de dün toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, akşam da gençlerle de buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada gençlere 'Bana herşey seni hatırlatıyor' şarkısı söyleyen Erdoğan, büyük beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Mersin'e geldi. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Büyük beğeni toplayan Erdoğan, buluşmanın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi
İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri
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