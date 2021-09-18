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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını gençlerle birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün Mersin'e geldi. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin'de gençlerle bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Büyük beğeni toplayan Erdoğan, buluşmanın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. - MERSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlere şarkı söyledi

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