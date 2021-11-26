Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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