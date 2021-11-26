Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye."

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı

 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title