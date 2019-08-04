Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez bankası faizleri indirdi, daha da indirecek. Müjdeyi veriyorum: Enflasyon da düşecek"

-" Turizmde tüm dönemlerin en başarılı sezonunu yaşıyoruz. Turist sayısı 50 milyonun üzerine çıktık"

"İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sınırını geçti"

"Cari açığımız bir yılda 58 milyar dolardan 2.4 milyar dolar seviyesine geriledi"

Kaynak: İHA