Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek.

4.08.2019 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz"

Kaynak: AA
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