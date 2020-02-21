Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

21.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:37

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle