Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Merkel ile Almanya'nın Hanau kentinde 5 Türk ve diğer göçmenleri hedef alan terör saldırısıyla Suriye'nin İdlib şehrindeki son durumu görüştüğü belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle