Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Merkel ile Almanya'nın Hanau kentinde 5 Türk ve diğer göçmenleri hedef alan terör saldırısıyla Suriye'nin İdlib şehrindeki son durumu görüştüğü belirtildi.

21.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakanı ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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