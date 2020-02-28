Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü.

28.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı 'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüştü. İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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