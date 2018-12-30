Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkel İstanbul'a Binali Yıldırım'ın adaylığını tebrik etti"

"Ülkenin geçmişi gibi geleceğine de damga vuracağımıza inanıyorum"

"Bizim bir görevimizde Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz diyen zihniyetin mensuplarında korumaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi yerelde başlar, yerelde eğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara'yı da güçlü tutarız. Buna çok dikkat edip hassasiyeti unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Teşkilat Toplantısına katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve partililer katıldı.

"Teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz"

Teşkilat Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkel İstanbul'a Binali Yıldırım'ın adaylığını tebrik etti"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul sadece sanatıyla, kültürüyle, ekonomisiyle, sporuyla değil, insanıyla ve onunla mana bulan siyasetiyle de Türkiye'nin en renkli, en zengin, en kapsayıcı ve en büyük şehridir. Bu şehrin mahalli idareler yönetimine sahip olmak demek, sadece sıradan bir belediye başkanlığına sahip olmak değildir. Hepimizde biliyoruz ki İstanbul bunun çok ötesinde, bir anlama sahiptir. Bugün sayın Merkel'le bir görüşmem vardı. Binali beyi ilan ettiğimiz duymuş. İstanbul'a da Binali Yıldırım beyi aday olarak koymuşsunuz dedi. Tebriklerini bildirdi. Olay burası İstanbul, İstanbul'a seçilecek olan ismin ne kadar olduğunu anlatmak için bunu ifade ediyorum. İstanbul sıradan bir şehir değil. Bu seçimde inşallah 39 ilçede gümbür gümbür gelmemiz lazım" diye konuştu.

"Ülkenin geçmişi gibi geleceğine de damga vuracağımıza inanıyorum"

Gençlere çok görevin düştüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994 yılında öylesine harap, perişan, ihmal edilmiş şekilde aldım ki yaptığımız her hizmeti gösterme ve anlatma imkanı bulduk. Bu şehirde belediyeyi devraldığımızda ilkokula başlayan çocuklar şimdi 30 yaşına bastılar. Eski İstanbul'u ve o dönemi hatırlayan insanların sayısı her geçen gün azalıyor. İstanbul halkıyla kurduğumuz parametreleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Dünya, Türkiye, İstanbul değişirken, bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. Özellikle 18-35 arasındaki kuşağa kendimizi daha iyi anlatmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Onun için gençler göreviniz ağır. Genç arkadaşlara o çöp yığınlarını, o havayı soluyamadığımız günleri. Susuzluğu anlatmanız lazım. Eski Türkiye'yi bizzat yaşamamış olanlara anlatmaya devam edeceğiz. Biz öyle bir Türkiye'den geldik ki yaşamadan bilinmesi mümkün değildir. Yeni nesillerin beklentilerine cevap verecek bir siyaset dili ve tarzı geliştirmeliyiz. İstanbul bu yeni açılım için en önemli yerdir. Burada başarırsak her yerde yaparız. Bütün adayların kampanyalarında bunlar olmalıdır. İnşallah ülkemizin geçmişi gibi geleceğine de damga vuracağımıza inanıyorum. Her AK Partili büyük ve güçlü Türkiye davasının hesapsız kitapsız kayıtsız şartsız bir neferidir. Bu öyle bir davadır ki tarih boyunca devlet adamları çile çekmiş eser ortaya koymuşlardır" şeklinde konuştu.

"Bizim bir görevimizde Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz diyen zihniyetin mensuplarında korumaktır"

AK Partililerin sürekli olarak geliştirilmeliyiz diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diye tip vardır. Her yerde olduğu gibi siyasette vardır. Bizim görevimiz de ülkemizi ve milletimizi 'Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diyen bu zihniyetin mensuplarından korumaktır. Kendimizi her alanda sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bizim gözümüzde her AK Partili seçim sürecinde milletimizi birikim ve çalışkanlığımızın yanı sıra değerlerimizle etkilemeliyiz. Kendi değerlerini yaşamayan insan mutlaka bir değer silsilesini hayatına aktarıyor demektir. Sadece sözde değil, özde milli ve yerli olduğumuzda milletimizin bizi daha fazla hüsnü kabulle kucakladığını göreceğiz. İnşallah bu tür vesileler böyle bir fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA