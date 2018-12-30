Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Partili'lerle Paylaştı

Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Erdoğan'ın "Tabii Sayın Binali Bey'i ilan ettiğimizi o da duymuş ve 'İstanbul'a da Binali Yıldırım Bey'i aday olarak koymuşsunuz' dedi. Tebriğini bildirdi" sözleri AK Partililer'den alkış aldı.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'nda konuştu. Dün gerçekleştirilen büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Erdoğan, "Hala görevde olup da 31 Mart'ta görevi bayrağını devredecek arkadaşlarımıza İstanbul'a ve partimize yaptıkları katkılar için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görevlerine devam etmek üzere aday gösterdiğimiz veya ilk defa bu seçimde ilçelerinde aday olarak yarışa girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

"MERKEL, BİNALİ BEY'İN ADAYLIĞINI SORDU"

İstanbul'un sadece ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla değil insanıyla ve onunla mana bulan siyasetiyle de Türkiye'nin en renkli, en zengin, en kapsayıcı ve en büyük şehri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün Sayın Merkel ile bir görüşmem vardı. Tabii Sayın Binali Bey'i ilan ettiğimizi o da duymuş ve 'İstanbul'a da Binali Yıldırım Bey'i aday olarak koymuşsunuz' dedi. Tebriğini bildirdi." dedi.