Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: DHA