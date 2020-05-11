CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
11.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:24
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: DHA