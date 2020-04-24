Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Politika, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

24.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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