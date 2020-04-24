Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
24.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA