Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel Ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü (2)VIDEO YOKAhmet Yıldırım Dortmund, 6 Temmuz (DHA)- Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü (2)
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Ahmet Yıldırım Dortmund, 6 Temmuz (DHA)- Almanya'nın Hamburg kentinde yarın (Cuma) başlayacak G20 zirvesi için Hamburg'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Yerel saatle 2035'te Kempinski Atlantik Otel'de basına kapalı olarak başlayan görüşme bir saat sürdü. Merkel ile Erdoğan görüşmesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik ve Sözcü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Görüşme sonrasında iki lider açıklama yapmadı. Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'G20 Zirvesi, Almaya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerinin ele alınacağı bir zirve değil' ifadelerini kullanmıştı.
Bild gazetesinin adı açıklanmayan bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, görüşmede G20 ajandasının yanı sıra, Türkiye ile AB arasında sığınmacılar konusunda imzalanan Geri Kabul Anlaşması, ikili ilişkilerdeki güncel tartışmalı ve işbirliği konuları ele alındı.