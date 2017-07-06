Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.
Yarın gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kempinski Atlantik Otel'de Angela Merkel'i kabul etti. TSİ 21.36'da başlayan basına kapalı görüşme sona erdi.
Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Erdoğan, görüşmenin ardından otel önünde görevlilerle selamlaştı. - HAMBURG