Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

06.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Başbakanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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