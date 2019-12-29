Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

29.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumurbaşkanı , Başbakanı ile telefonda görüştü. Suriye ile Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler, görüşmede ele alındı. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

ANKARA/DHA


Kaynak: DHA
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