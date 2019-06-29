Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. - OSAKA

Kaynak: İHA
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