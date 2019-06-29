- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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