- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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