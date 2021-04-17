Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu