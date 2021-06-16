Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de başkent Bakü'de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. - BAKÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti - Haberler
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