Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından Merhum Başbakan Adnan Menderes ve TFF merhum Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından Merhum Başbakan Adnan Menderes ve TFF merhum Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ölümün 28. ölüm yılı nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından hemen karşısında bulunan Merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 2008 yılında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu merhum Başkanı Hasan Doğan'ın da burada bulun mezarını ziyaret etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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