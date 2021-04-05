Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir başında dua okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir başında dua okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı