Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabir başında dua okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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