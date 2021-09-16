Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Türk siyasi tarihinin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birini 16-17 Eylül 1961'de yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'ye yıllarca hizmet eden ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti'nin yöneticileri ile ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına hizmet etmiş Adnan Menderes, askeri darbe ile zulme ve haksızlığa uğramıştır. Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olduğunu belirttiği Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın, üzerinden 60 yıl geçse de milletin gönüllerindeki yerlerini koruduğunu vurgulayarak, "İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıl dönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.